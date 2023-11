Lazio: assessora Ambiente, al lavoro per monumento naturale San Cristoforo in Parco Monti Aurunci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "è al lavoro per il riconoscimento di monumento naturale per l'area di San Cristoforo" nel Parco Naturale dei Monti Aurunci. Lo afferma in una nota l'assessora all'Ambiente del Lazio, Eleona Palazzo. "Ho voluto portare personalmente il mio saluto al commissario del Parco Monti Aurunci, Fiorello Casale, da poco ufficialmente nominato in questo ruolo. Insieme stiamo già lavorando a importanti progetti per questa area, tra i quali la realizzazione di un nuovo Momento Naturale. Abbiamo iniziato a lavorare, in collaborazione con il direttore Giorgio De Marchis, all'idea del Monumento Naturale di San Cristoforo - spiega -, un'area dove si trova anche il sito archeologico del Santuario di Ercole e della Dea Fortuna che sta portando alla luce importanti ritrovamenti. Lo scopo è quello di mettere a tutela le scoperte che si stanno facendo - aggiunge -. Gli approfondimenti già in corso ci dimostrano come in questo stesso punto esista un interesse di biodiversità da tutelare. Il percorso è iniziato e contiamo di arrivare presto ad avere il terzo monumento naturale all'interno del parco, dopo quelli di Montecassino e Sette Cannelle". (segue) (Com)