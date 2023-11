Giustizia: Calderone (FI), critiche a proposta separazione carriere sono strumentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La separazione delle carriere è la madre delle battaglie. Forza Italia ha presentato una proposta di legge costituzionale che a tutt'oggi è in discussione in Commissione, sono state fatte numerose audizioni e l'iter legis è in cammino". Così Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia, intervenendo a "Etna 23", la due giorni di lavori di Forza Italia in corso a Taormina. "Inizialmente – ha proseguito - chi si opponeva alla separazione delle carriere sosteneva che fosse scorretto privare il magistrato inquirente della giurisdizione, per sottoporlo al potere esecutivo. Nel momento in cui Forza Italia, quasi in adesione alle osservazioni della magistratura, presenta una proposta che prevede due Consigli Superiori della Magistratura e che non vede il pm sottostare al potere esecutivo, ecco una nuova critica: che motivo c'è di fare due Csm? Si ha l'impressione che sia una argomentazione strumentale", ha concluso.(Rin)