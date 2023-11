© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una storia lacerante. Giulia Cecchettin non c'è più, uccisa da chi le professava amore. Una vita davanti a sè, una laurea da conseguire proprio in questi giorni, sogni e progetti spezzati ancora una volta. Rimane solo tanta rabbia per l'ennesimo femminicidio che non è stato impedito. Un abbraccio alla famiglia". Lo scrive sui social la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. (Rin)