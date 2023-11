Venezia: Ronzulli (FI), ancora troppo da fare contro violenza donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio di Giulia Cecchettin "è avvenuto proprio nella settimana della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: un parallelismo infausto. C'è ancora troppo da fare. Contro questi delitti, oltre alla repressione, all'aumento delle pene e alla giusta punizione, sicuramente bisogna lavorare sulla prevenzione". Lo ha dichiarato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, a margine della manifestazione Etna 23 in corso a Taormina. "Se noi non insegniamo già dalla scuola primaria ai nostri figli maschi il rispetto per la donna - ha aggiunto - facciamo fatica a insegnarlo a 20 o a 30 anni. Dove non arriva la prima agenzia educativa, cioè la famiglia, deve arrivare la seconda agenzia educativa che è la scuola. Qualche programma c'è già nella scuola primaria, ma bisogna fare di più e puntare tantissimo sull'educazione precoce dei nostri ragazzi. Dobbiamo farlo da genitori, perché credo che molta responsabilità nell'educazione dei figli maschi ce l'abbiano le famiglie", ha concluso Ronzulli. (Rin)