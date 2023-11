Difesa: prestano giuramento allievi del 236mo corso medaglia d'oro al valor militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Questa mattina, in Piazza del Plebiscito, gli allievi del 236mo corso medaglia d'oro al valor militare S. Ten. Guido Cucci hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana. Lo riferisce un comunicato dell'Esercito. Il giuramento solenne, avvenuto di fronte alla Bandiera d'Istituto e suggellato con la lettura della tradizionale formula, pronunciata dal Comandante della Scuola Militare "Nunziatella", Colonnello Giuseppe Stellato, sancisce l'ingresso a pieno titolo dei 57 Allievi - 43 uomini e 14 donne - nei ranghi di uno degli istituti scolastici più prestigiosi dell'Esercito. La cerimonia si è svolta alla presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto, del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, e del Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carlo Lamanna. (segue) (Com)