Forza Italia: Ronzulli, sondaggi ci premiano, record tesserati conferma trend crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "La Forza Italia del futuro? Questa è la più grande scommessa a cui siamo chiamati a rispondere. Per il Presidente Berlusconi, per quello che ha fatto per noi, per la libertà che ci ha regalato, per il sogno che aveva in mente, noi abbiamo il dovere di mandare avanti Forza Italia, di farlo sempre nel solco dei valori e degli ideali che lui ha fondato". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, a margine di 'Etna 23', la due giorni di Forza Italia che si sta svolgendo a Taormina. "Sarà una Forza Italia sicuramente sempre orfana del suo leader, ma probabilmente un partito che deve cominciare a camminare con le sue gambe, come sta già facendo - ha aggiunto - I sondaggi ci stanno premiando: nonostante tutti ci davano per morti il giorno dopo la scomparsa di Berlusconi. Sono passati ormai mesi, il dolore è ancora forte e il vuoto sarà incolmabile ma stiamo andando avanti, stiamo maturando e crescendo, e con noi anche il partito". "Non sono soltanto i sondaggi a darci la temperatura della crescita di Forza Italia - ha proseguito - Lo abbiamo visto in tutte le manifestazioni, dove c'è una grandissima partecipazione. E lo abbiamo visto recentemente con il tesseramento. L'anno scorso c'erano 5mila tesserati, quest'anno abbiamo toccato il record di 100mila tesserati. Questi tre elementi messi insieme ci danno sicuramente la forza di andare avanti, perché vuol dire che stiamo lavorando bene. Bisogna essere ottimisti". (Rin)