Europee: Ronzulli, da Forza Italia liste competitive dando spazio a territori

- Per le elezioni europee "dobbiamo sicuramente fare delle liste competitive. Se premieremo e daremo spazio al territorio, credo che Forza Italia avrà un super risultato a doppia cifra. Non dobbiamo pensare di far eleggere l'amico dell'amico, perché se facciamo liste chiuse ci chiudiamo da soli e non diamo spazio alla voce degli elettori". Lo ha dichiarato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, a margine della manifestazione Etna 23 in corso a Taormina. In questo momento "Forza Italia è l'unica forza moderata, centrista, liberale. Abbiamo visto che fine ha fatto il fu Terzo polo, dall'altra parte c'è una sinistra inconcludente e all'interno della coalizione di centrodestra la credibilità e la stabilità di Forza Italia saranno premiate dall'elettorato", ha concluso. (Rin)