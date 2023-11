India-Australia: il 20 novembre secondo dialogo ministeriale sulla difesa e sugli esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, e il ministro degli Esteri Subrahmanyam Jaishankar terranno il 20 novembre a Nuova Delhi il secondo dialogo ministeriale sulla difesa e sugli esteri India-Australia 2+2 con gli omologhi australiani Richard Marles e Penny Wong. Le parti, riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano, discuteranno un'ampia gamma di questioni strategiche, di difesa e di sicurezza. In particolare verranno trattate questioni bilaterali, regionali e globali di reciproco interesse, per promuovere ulteriormente la cooperazione nell’ambito del partenariato strategico globale India-Australia. Le parti si scambieranno inoltre opinioni sulle priorità condivise per rafforzare la cooperazione minilaterale e multilaterale. (Inn)