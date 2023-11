Azione: Carmine Pacente eletto segretario metropolitano di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano è la più importante area metropolitana a vocazione europea del Paese. Esistono però tante Milano: i divari tra i centri e le periferie continuano ad aumentare e la disgregazione sociale è sempre più evidente. Tutto ciò si riflette anche sul comportamento elettorale delle persone. Comuni, sindaci e amministratori sono i principali garanti della coesione sociale che dobbiamo salvaguardare e ricostruire". Lo afferma Carmine Pacente, consigliere comunale di Azione a Milano, eletto segretario metropolitano di Azione Milano. "Il mio mandato da segretario metropolitano - prosegue - proverà a fare esattamente questo: a stare vicino ai territori, ai 'luoghi' come direbbero i miei amici a Bruxelles, e a proiettarli in una dimensione più ampia. Le esperienze che da anni vivo negli enti locali, in Comune e Città metropolitana Milano, in Anci e a Bruxelles mi hanno convinto che bisogna ripartire da qui". (Com)