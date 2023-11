Roma: domani prima domenica ecologica, stop ad auto in fascia verde ed eventi diffusi in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sella a una bicicletta, a piedi o sui mezzi pubblici. Domani a Roma sarà la prima domenica ecologica delle cinque prevista dal calendario comunale. Lo stop riguarderà tutti i veicoli a motore che non potranno circolare nell'area della nuova Ztl "fascia verde" dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. In particolare, non potranno circolare i veicoli a benzina fino a Euro 5 e diesel fino a Euro 6, con multe fino a 168 euro per chi non rispetta i divieti. Potranno circolare invece i veicoli elettrici o ibridi e quelli monofuel a metano o Gpl; i veicoli bi-fuel (con doppio sistema di alimentazione benzina-Gpl o benzina-metano) - anche trasformati ma solo se marcianti a Gpl o metano e omologati in classe Euro 3 e successive - e i veicoli a benzina classe Euro 6. Per quanto riguarda le due ruote, invece, potranno circolare i ciclomotori (50cc) con motore a 4 tempi di classe Euro 2 e successive; i motocicli a 4 tempi di classe Euro 3 e successive. Tutte le deroghe previste per altre categorie di veicoli sono specificate nell'ordinanza consultabile sul portale di Roma Capitale. (segue) (Rer)