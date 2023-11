Roma: domani prima domenica ecologica, stop ad auto in fascia verde ed eventi diffusi in centro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niente auto, quindi, domani per i romani ma in compenso per invogliare i cittadini a lasciare a casa la macchina il Comune ha studiato un programma di spettacoli ed eventi culturali che si terranno lungo tutto l'arco della giornata in via dei Fori Imperiali. "Un provvedimento che concorre alla riduzione dell'inquinamento atmosferico”, ha spiegato l’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi. “E un’importante occasione di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e sulle azioni necessarie a limitare le emissioni inquinanti e a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo", ha aggiunto. (segue) (Rer)