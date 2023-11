Roma: domani prima domenica ecologica, stop ad auto in fascia verde ed eventi diffusi in centro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo coinvolgere la cittadinanza nelle domeniche di stop al traffico - ha sottolineato Alfonsi - rendendole anche giornate di riappropriazione collettiva della città e momenti di socialità e divertimento per ogni fascia d'età”. Per questo sono state selezionate le proposte di quattro associazioni culturali, Officina delle Culture, Clivis, Finisterre e Zona Incerta e definito un programma di eventi che si svolgeranno, dalle 10 alle 19, in quattro punti lungo il Viale dei Fori Imperiali. “Un programma di spettacoli musicali e di danza - ha concluso Alfonsi - performance di street band, esibizioni di band studentesche, spettacoli per bambini e laboratori di divulgazione ambientale”. Le altre date delle domeniche ecologiche sono il 3 dicembre 2023, il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo 2024. (Rer)