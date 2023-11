Russia: portavoce Cremlino, Putin ha dei motivi se pensa a sabotaggi dall’Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin “non parla a caso” di possibili sabotaggi dell’Occidente nei confronti della Russia. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un’intervista con il giornalista televisivo Pavel Zarubin rilanciata dall’agenzia “Ria novosti”. “Non a caso Vladimir Putin afferma che l'Occidente potrebbe ricorrere al sabotaggio a causa dell'inutilità delle sanzioni anti russe”, ha detto il portavoce. "Il presidente lo dice non senza una ragione. Dopo tutto, ha certe informazioni, ha dei motivi per dirlo", ha proseguito Peskov aggiungendo che “i Paesi occidentali soffrono perché le restrizioni non colpiscono la Russia come previsto”. La Russia, ha infine osservato Peskov, deve rimanere “il più concentrata possibile”, poiché gli Stati occidentali “continueranno a cercare modi per esercitare pressione”. All’inizio di novembre Putin ha richiamato alla necessità di “calcolare i rischi” di possibili operazioni di sabotaggio da parte dell’Occidente a causa “dell’inutilità delle sanzioni contro la Russia”.(Rum)