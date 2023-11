Italia-Usa: ambasciatrice Zappia in visita al Berkeley Lab di San Francisco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la visita al Berkeley Lab, piattaforma di ricerca fondata nel 1931, sostenuta dal dipartimento dell’Energia Usa e dotata di oltre un miliardo di dollari di bilancio annuale, ha preso il via la seconda giornata di missione dell’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, nella Bay Area. Accolta da Carol Burns, vice direttrice, l’ambasciatrice ha incontrato i professori Alberto Sangiovanni Vincentelli e Alessandro Ratti, oltre a visitare il Nersc (National energy research scientific computing center), il laboratorio di nanoscienze “Molecular Foundry” e l’acceleratore di particelle Als (Advanced light source). L’ambasciatrice ha valorizzato l’apporto dei docenti e ricercatori italiani basati al laboratorio alla collaborazione bilaterale in campo scientifico e tecnologico, evidenziando come l’innovation and culture hub Innovit possa ulteriormente contribuire a rafforzarla. (segue) (Washington)