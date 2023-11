Italia-Usa: ambasciatrice Zappia in visita al Berkeley Lab di San Francisco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Berkeley SkyDeck, l’acceleratore e incubatore di startup dell’Università di Berkeley, l’ambasciatrice ha ringraziato l’ateneo, la direttrice di SkyDeck Caroline Winnett e il professor Sangiovanni Vincentelli per l’apertura in Italia, presso il Milano Innovation District, della sede europea del centro, rappresentato dal direttore George Panagiotakopoulos, congratulandosi per il successo dei primi tre programmi di accelerazione che ha completato dal maggio 2022. Nel successivo incontro con il Comites e le principali associazioni italiane e italo-americane di San Francisco, l’ambasciatrice Zappia si è congratulata per il dinamismo e lo spirito di unita’ che hanno dimostrato, da ultimo con l’avvio del progetto di San Francisco Little Italy Honor Walk, promosso dal nostro consolato generale e mirato a celebrare il contributo degli italiani e degli italo-americani alla crescita della città. (segue) (Washington)