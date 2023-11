Medio Oriente: Von der Leyen consegna aiuti Ue a Mezzaluna rossa egiziana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha consegnato oggi gli aiuti dell’Ue alla Mezzaluna rossa egiziana. "Nell'ultimo mese abbiamo quadruplicato il nostro aiuto umanitario, oggi abbiamo completato 15 voli. Il volume degli aiuti destinati a Gaza deve aumentare. Siamo in contatto con le autorità di Cipro per un corridoio umanitario marittimo", ha detto in un punto stampa dall'Egitto. "Il tutto è stato reso possibile da una grande collaborazione anche con le autorità egiziane e con l'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei palestinesi (Unrwa)", ha proseguito, indicando che sono state fornite all’Egitto attrezzature mediche per curare i civili feriti di Gaza, come ad esempio ventilatori. "Siamo il più grande donatore verso la popolazione palestinese e l'Unrwa", ha affermato. (Cae)