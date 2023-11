Medio Oriente: Von der Leyen, lavoriamo per evitare allargamento del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta facendo in modo che non si allarghi il conflitto in Medio Oriente. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la sua visita al Cairo. Con il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, abbiamo discusso di come non allargare il conflitto e l'Egitto "è un partner chiave" al riguardo. "Domani sarò ad Amman per incontrare il re di Giordania, Abdullah II", ha aggiunto. In conclusione, Von der Leyen ha dichiarato: "Dobbiamo pensare al dopo, a come palestinesi e israeliani possano vivere in pace. E' necessaria una soluzione politica, nel quadro di una soluzione a due Stati". (Cae)