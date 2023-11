Polonia-Italia: ambasciata polacca, a Loreto e Loro Piceno commemorato il generale Anders

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un parco intitolato al generale Wladyslaw Anders e al secondo Corpo d'Armata polacco a Loreto e una nuova esposizione dedicata all'esercito guidato dal grande condottiero polacco a Loro Piceno; questi, secondo una nota dell’ambasciata polacca in Italia, i due luoghi in cui è stata onorata negli ultimi giorni la memoria del celebre comandante polacco che grazie al sacrificio dei suoi soldati durante la Seconda guerra mondiale diede un contributo fondamentale alla liberazione dell'Italia. Presente a entrambe le cerimonie la figlia del generale, Anna Maria Anders, oggi ambasciatore di Polonia in Italia. A Loreto, vicino ad Ancona, dove si trova uno dei più grandi cimiteri di guerra polacchi in Italia, il parco di via Trieste - uno dei più ampi e noti di Loreto, situato a ridosso delle mura cittadine sotto la maestosa basilica e di fronte al più antico liceo della città - è stato intitolato ai soldati polacchi e al loro comandante grazie all'iniziativa degli studenti del locale complesso scolastico Solari. Gli alunni della scuola primaria di secondo grado, alla fine di un laborioso percorso di ricerca che li ha portati sulle tracce della Polonia nella loro città, hanno voluto così rendere omaggio agli oltre 1.100 soldati del secondo Corpo d'Armata che riposano a Loreto e al loro comandante, il generale Wladyslaw Anders. La cerimonia ufficiale di intitolazione si è svolta il 15 novembre alla presenza delle principali autorità cittadine, fra cui il sindaco di Loreto Moreno Pieroni, i rappresentanti della prefettura, delle forze armate, il console onorario della Repubblica di Polonia nelle Marche Krystyna Gorajski e della numerosa comunità polacca tra cui le suore che si occupano del cimitero polacco adiacente. All'evento hanno partecipato attivamente gli alunni delle scuole di vari gradi di Loreto fra cui gli autori e promotori dell'iniziativa: la classe 3A della scuola secondaria l'Istituto Comprensivo "Solari" di Loreto che sotto la guida e sostenuti dalla dirigente scolastico professoressa Luigia Romagnoli e dalla professoressa Paola Traferro hanno preparato la mozione di intitolazione del parco al generale Anders e al secondo Corpo d'Armata polacco. La città di Loro Piceno, in provincia di Macerata, ha ospitato invece giovedì 16 novembre l'inaugurazione di una esposizione dedicata all'esercito di Anders, entrata a far parte del Museo delle Due Guerre mondiali. All'apertura della nuova ala hanno partecipato i rappresentanti delle autorità locali, con in testa il sindaco di Loro Piceno Robertino Paoloni, e numerosi rappresentanti della comunità polacca marchigiana. Senza il sacrificio di questi soldati, la nostra libertà non sarebbe stata possibile. È un museo prezioso per il nostro territorio, custode della memoria di sofferenze ma anche di solidarietà e umanità" ha detto il sindaco Roberto Paoloni. (segue) (Com)