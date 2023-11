Polonia-Italia: ambasciata polacca, a Loreto e Loro Piceno commemorato il generale Anders (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova ala ha potuto vedere la luce grazie alla determinazione e alla passione instancabile del collezionista e ricercatore Luca Cimarosa, curatore del Museo Civico delle Due Guerre Mondiali, che ha anche messo a disposizione la sua vasta collezione personale di reperti originali. Molti gli oggetti donati al museo dalla famiglia del colonnello polacco Antoni Mosiewicz, ultimo superstite della Battaglia di Montecassino, che si è spento nel 2018 ed è sepolto proprio a Loro Piceno, nella tomba di famiglia. Era uno dei molti polacchi che rimasero dopo la guerra sul territorio dove avevano combattuto. A Loro Piceno l'ambasciatore Anna Maria Anders ha inoltre consegnato a Pierpaolo Sediari, già sindaco di Ancona, l'onorificenza "Bene Merito" attribuita dal ministro degli esteri polacco Zbigniew Rau per i suoi meriti e l'impegno nello sviluppo dell'amicizia e della collaborazione tra Italia e Polonia. I soldati polacchi hanno versato il loro sangue per la liberazione dell'Italia e hanno combattuto al fianco dei fratelli d'armi italiani senza neppure la speranza di restituire la libertà anche alla lontana Polonia, dove tutto era cominciato nel 1939. In un giorno così significativo come il 25 aprile, un pensiero va rivolto a quei ragazzi che, come cita una lapide commemorativa, si sono battuti «per la nostra e la vostra libertà» e i cui caduti hanno donato «l'anima a Dio, i corpi alla terra d'Italia e alla Polonia i cuori». Il secondo Corpo d'armata del Generale Wladyslaw Anders giunse nella Penisola dai gulag sovietici con un viaggio di 12.500 chilometri in 1.334 giorni: uomini, donne, bambini, circa 120 mila persone portavano sulle bandiere i colori della Polonia e lo spirito della libertà. L'esercito polacco si costituì alla fine del 1943 nella vallata del Sangro, in Abruzzo, come parte integrante dell'ottava armata britannica schierata lungo il fronte orientale della Linea Gustav. A febbraio i polacchi, falliti tutti i tentativi alleati di cacciare i tedeschi dall'abbazia di Montecassino che chiudeva implacabilmente la via di Roma, vennero mandati a combattere sul fronte occidentale. Il 18 maggio la bandiera biancorossa svettava sulle rovine di un luogo che era un simbolo di civiltà e sul quale si era scatenata implacabile la furia della guerra. Come ricorda una famosa canzone, i papaveri di Montecassino sono rossi perché hanno bevuto il sangue polacco. Il secondo Corpo fu spostato nuovamente sull'Adriatico e integrò la gravi perdite riportate in battaglia con i volontari della Brigata Maiella, patrioti abruzzesi che, come i polacchi, avevano deciso di combattere «per la nostra e la vostra libertà»: gli unici rinforzi potevano essere quelli, assieme alla 111ma Compagnia pontieri formata interamente da italiani e inserita nella terza divisione di fanteria Fucilieri dei Carpazi, perché era impossibile riceverne dalla Polonia dove operava un esercito clandestino di 400.000 uomini e donne. Si riannodava così il legame storico italo-polacco del Risorgimento idealizzato anche da Giuseppe Mazzini. (segue) (Com)