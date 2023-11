Polonia-Italia: ambasciata polacca, a Loreto e Loro Piceno commemorato il generale Anders (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quel momento gli oltre 50 mila militari polacchi diventano protagonisti della Campagna d'Italia, passando di vittoria in vittoria nelle Marche, dove salvano da un incendio il santuario di Loreto e dalla distruzione il porto e la città di Ancona, e in Emilia Romagna entrando a Bologna il 21 aprile 1945 con i maiellini dopo aver liberato città e paesi lungo la strada dello sfondamento della Linea Gotica. Dove possibile, i polacchi hanno aperto scuole per istruire i ragazzi, rifocillato e aiutato le popolazioni civili con le quali si erano subito instaurati rapporti cordiali e di amicizia destinati a durare nel tempo. Questa storia di libertà per l'Italia si chiude però con l'amarezza dell'esilio dalla Polonia per i valorosi combattenti. Nei quattro cimiteri di guerra polacchi (Montecassino, Casamassima, Loreto e Bologna) riposano le spoglie di oltre quattromila soldati appartenenti a quattro confessioni religiose (cattolici in massima parte, ma anche ortodossi, ebrei e persino musulmani), accomunati dalla fede nella libertà. Il generale Anders che li comandava e fu privato della cittadinanza polacca dal regime comunista, morì a Londra nel 1970 e nelle sue ultime volontà espresse il desiderio di essere sepolto a Montecassino, dove riposavano i suoi soldati che avevano contribuito a vincere la guerra contro il nazifascismo. (Com)