Venezia: Carfagna (Az), alzare allarme pubblico su femminicidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piangiamo per Giulia e per la sua famiglia, e sentiamo la responsabilità di dire, ancora una volta: l'allarme pubblico va alzato, una ragazza che grida 'aiuto' nella notte non può essere abbandonata, l'attenzione collettiva sul rischio femminicidi deve essere più elevata e attiva". Lo scrive sui social Mara Carfagna, presidente di Azione, secondo cui "non si può morire a 22 anni così. Non è possibile che la sola emergenza sicurezza che resta inascoltata sia quella che riguarda le donne, nonostante le oltre 80 vittime dall'inizio dell'anno". (Rin)