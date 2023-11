Legge Bilancio: Cattaneo (FI), oltre metà è di taglio tasse, nostra vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Moody's non solo ha mantenuto il rating allo stesso livello, ma anche ha aumentato la prospettiva rispetto a ciò che era prima. In questo giudizio che i mercati esteri hanno dato di noi c'è molto del lavoro di credibilità di Forza Italia". Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro, intervenendo a Etna 23, la due giorni di Forza Italia che si sta svolgendo a Taormina. "Lo slogan detto da Schlein e Conte - ha proseguito - che noi siamo contro i poveri, è inaccettabile, vergognoso, è una sintesi che banalizza. La manovra finanziaria è una manovra che taglia il cuneo fiscale per 11 miliardi per i lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 35.000 euro di stipendio annuo. Sarebbero i ricchi? Chi guadagna, sotto i 25.000 euro all'anno, 1.100 al mese grazie a noi arriva a prendere 1.250 euro, Chi è che ha aiutato i fragili? La demagogia della sinistra o gli interessi pragmatici del centrodestra e di Forza Italia? Le pensioni minime: ci hanno detto che dovevamo fare di più, ma intanto, se non c'era Silvio Berlusconi che l'anno scorso le ha portate a 600 euro e quest'anno a 620 euro, la sinistra se ne era dimenticata per vent'anni, erano ancora il vecchio milione di lire a cui era arrivato il presidente a fine degli anni 2000. Chi si sta occupando quindi delle classi più fragili? Questa è una finanziaria dove c'è molto di Forza Italia, perché se su 28 miliardi di euro oltre metà è di taglio delle tasse, questa è una nostra vittoria. 11 miliardi sul cuneo, 5 miliardi sull'Irpef: per tre famiglie su quattro, 600 euro all'anno in più. Forza Italia, in questo governo, è l'anima liberale, ne siamo orgogliosi e continuiamo le nostre battaglie dalla Sicilia al Parlamento italiano, al Parlamento europeo", ha concluso. (Rin)