Venezia: Martella (Pd), ci stringiamo attorno a famiglia Giulia Cecchettin

- "Il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin è una notizia che mai avremmo voluto ricevere. In questo frangente terribile, possiamo solo stringerci attorno alla famiglia di Giulia e a tutte le persone che le hanno voluto bene. In questo momento qualsiasi parola risulta inadeguata e inopportuna per un dolore insopportabile". Lo afferma il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito democratico del Veneto.(Rin)