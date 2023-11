Difesa: il sottosegretario Rauti al giuramento del 236° Corso della Nunziatella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti ha presenziato oggi al giuramento degli allievi del 236° corso della Scuola militare Nunziatella, svoltosi in piazza Plebiscito al cospetto del ministro della Difesa Guido Crosetto e delle massime cariche civili e militari. "Saluto nel giorno del loro ingresso solenne nei ranghi dell'Esercito Italiano i giovani allievi della Scuola militare Nunziatella, uno dei più antichi licei militari del mondo, eccellenza del nostro Esercito, e da due secoli bacino di talenti cresciuti all'insegna dei valori del dovere, della disciplina e dell'onore. Qui sono stati formati comandanti valorosi, figure di spicco dello Stato, del mondo cultura, dell'economia e della società civile, accomunati dall'impegno di servire le istituzioni e i cittadini, ed uniti dall'atto solenne del giuramento di fedeltà alla Patria" ha detto il sottosegretario Rauti, con delega per la formazione del personale civile e militare della Difesa. La Nunziatella offre un percorso formativo ed una preparazione multidisciplinare di livello europeo ed internazionale, con programmi didattici che rientrano nel quadro del Miur, cui si aggiungono la formazione sportiva e fisica degli allievi, e l'educazione morale, sviluppando competenze applicabili in ogni ambito e settore lavorativo. "Il grido all'unisono del giuramento - ha aggiunto Rauti - è un'emozione profonda e condivisa, un atto di fedeltà alla Patria ed un atto di amore ideale". (Rin)