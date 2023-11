Roma: Cristiano Tancredi nuovo presidente Retake, Ferraro (CG) "buon lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cristiano Tancredi è il nuovo presidente dell'associazione Retake Roma. "Da oggi inizia una nuova avventura - scrive Tancredi in un messaggio sui social -. Grazie al supporto di tantissimi amici, amiche e soci sono stato eletto alla presidenza dell'associazione Retake Roma. Si tratta di un percorso iniziato circa 4 anni fa - aggiunge - e che mi ha visto, insieme a una affiatata e determinata comunità, impegnarmi per un grande ideale: cercare di cambiare Roma a partire dalla cura dei beni comuni". Le congratulazioni per il nuovo incarico sono arrivate in una nota dal consigliere capitolino della lista Civica Gualtieri, Rocco Ferraro. "Sono davvero molto contento della nomina di Cristiano Tancredi a presidente di Retake Roma", afferma. "Tancredi era l'attuale responsabile di Retake Parco degli Acquedotti, ho avuto modo quindi di conoscerlo in questo periodo non solo per le sue qualità umane ma anche per la sua passione, la dedizione e per l'impegno che ha messo sempre all'interno di Retake, un'importante organizzazione che ogni giorno dà un contributo fondamentale per la pulizia e il decoro della nostra città", aggiunge. (segue) (Rer)