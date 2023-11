Finanza: Urso, giudizio positivo agenzie rating smentisce gufi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il giudizio "positivo delle agenzie di rating internazionali sulla manovra economica dell’Italia, oltre che sul nostro sistema economico e industriale, non era affatto scontato e ci conforta: dimostra in maniera chiara e netta che siamo sulla strada giusta, smentisce i gufi e allontana gli avvoltoi internazionali dal nostro Paese, testimoniando il buon operato del governo, la resilienza del Sistema Italia, la forza e la capacità di ripresa delle nostre imprese". Lo scrive su X (ex Twitter), il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.(Rin)