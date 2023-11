Venezia: Manzi (Pd) su Giulia Cecchettin, quanto orrore, violenza senza fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quanto orrore nel femminicidio di Giulia Cecchettin, una ragazza brillante e piena di speranze strappata a una vita intera. Una violenza senza fine che coinvolge uomini sempre più giovani incapaci di accettare la libertà e la felicità delle proprie compagne o amiche. Un orrore insopportabile e senza fine". Lo scrive su Facebook Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Partito democratico, secondo cui "alle donne di questo Paese va garantita la sicurezza, l’autonomia e la libertà di fare ciò che desiderano senza rischiare la propria vita. È necessaria una capillare azione educativa per costruire rapporti tra uomini e donne fondati sul rispetto e non sulla sopraffazione. Altrimenti non ne usciremo mai. Mi stringo con forza al padre e alla sorella di Giulia”. (Rin)