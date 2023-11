© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un epilogo insopportabile per Giulia Cecchetin, sempre la stessa violenza maschile. Non è amore, è sopraffazione, frustrazione, abuso. Sosteniamo le donne, le giovani che chiedono aiuto e denunciano. E combattiamo la cultura criminale del possesso che penetra anche tra i più giovani. È l'unica via". Lo ha scritto su X (ex Twitter) Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei Deputati. (Rin)