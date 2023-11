Medio Oriente: Lazzarini (Unrwa), carburante entrato a Gaza metà del necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il carburante che potrà far ingresso nella Striscia di Gaza dopo il via libera di Israele è "solo la metà del minimo giornaliero" necessario per soddisfare le esigenze delle operazioni umanitarie. Lo ha detto Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa). Lazzarini ha sollecitato "la consegna incondizionata di carburante" per mantenere le attività dell'organizzazione nel Striscia di Gaza. E' necessario molto più carburante "perché gli impianti di desalinizzazione, le pompe per i liquami, gli ospedali, le pompe dell'acqua nei rifugi, i camion dei soccorsi, le ambulanze, i panifici e le reti di comunicazione funzionino senza interruzioni". Lazzarini ha concluso la sua dichiarazione dicendo: “Gli aiuti umanitari non possono essere condizionati e non devono essere utilizzati per obiettivi e vantaggi politici o militari”. (Res)