Roma: comitati centro storico in protesta contro proroga tavolini, in piazza anche centrosinistra

- Cartelli, fischietti, magliette e striscioni per protestare contro i dehors e il degrado nei centro città. Si è tenuta questa mattina la manifestazione nazionale organizzata dalla "Rete di associazioni per una città vivibile" a piazza Mastai, nel quartiere Trastevere di Roma. Al centro della protesta la proroga al 2024, voluta dal governo, del regime semplificato per l'occupazione di suolo pubblico (Osp) da parte delle attività che somministrano cibo e bevande, come bar e ristoranti. Una manifestazione a cui hanno partecipato anche esponenti del centrosinistra. (segue) (Rer)