Roma: comitati centro storico in protesta contro proroga tavolini, in piazza anche centrosinistra (2)

Nel corso della protesta, alcune persone si sono messe al centro della piazza con le braccia alzate e incrociate. Sulla testa portavano una fascia di carta con scritto: "Basta con i dehors, l'emergenza è finita". Lo stesso messaggio è stato cantato in coro dai manifestanti. La piazza, inoltre, è stata cosparsa di cartelli e striscioni dei comitati provenienti da diverse parti d'Italia. "La città non è un bene di consumo" e "Scusate il disturbo, se qui vive gente che ha il diritto al riposo" si leggeva su alcuni striscioni. Altri manifestanti hanno indossato una maglietta con scritto sopra: "Basta degrado", mentre lo stesso messaggio si trovava su dei cartelli raffiguranti il quadro "L'urlo" di Munch. "Basta dehors in centro", "Città senza regole sotto ricatto degli esercenti", "Strade e marciapiedi sono pubblici, l'emergenza è finita" e "No tavolino selvaggio" "no uso privato dello spazio pubblico" erano alcuni dei cartelli esposti.