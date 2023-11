Roma: comitati centro storico in protesta contro proroga tavolini, in piazza anche centrosinistra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo qui per manifestare la nostra ferma opposizione a questa proposta già passata in commissione al Senato della proroga della regolamentazione emergenziale per l'occupazione di suolo pubblico da parte delle attività che somministrano cibo e bevande come bar e ristoranti", ha detto al megafono Nicola Barone, della rete delle associazioni Rete di associazioni per una città vivibile. "Una misura illegittima - ha aggiunto un manifestante - e forse anche incostituzionale. Non siamo contro i dehors in generale, ma siamo contro quelli irregolari o regolati male. Vogliamo un buon regolamento. Questa deroga rende invivibili le città". (segue) (Rer)