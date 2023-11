Roma: comitati centro storico in protesta contro proroga tavolini, in piazza anche centrosinistra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A me non convince una cosa: la norma fu fatta in un decreto in emergenza covid e si attaccava alla normativa emergenziale" quindi "mi chiedo come sia possibile che resti in piedi l'emergenza covid, su questo vorrei capire e andare avanti, dobbiamo fare gli approfondimenti necessari'', ha commentato la presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi, presente in piazza. "Avevamo detto che ci saremmo stati e siamo qui - ha aggiunto -. Siamo contenti di essere insieme ai cittadini per protestare contro questa deroga insensata, tagliata con l'accetta e probabilmente anche illegittima di un altro anno per i dehors. Una proroga su cui non siamo d'accordo perché pensiamo che un territorio fragile, complicato e meraviglioso come il nostro debba essere tenuto in considerazione anche differente rispetto ad altre aree della città, lo rivendichiamo". (segue) (Rer)