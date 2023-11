Sicurezza: Fontana, bene che il problema è emerso, con aiuto governo soluzioni definitive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fatto che la sicurezza sia un problema oggettivo "è vero. Credo che finalmente il problema sia emerso, e finalmente non si è cercato di nasconderlo". Lo ha dichiarato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia a margine del Congresso del Centenario del Rotary in Italia, in corso presso l'Università degli studi di Milano, commentando le parole del ministro delle Infrastrutture e vicepremier di Matteo Salvini, che questa mattina, durante un punto stampa, ha affermato che a Milano il problema sicurezza esiste e chi lo nega non fa il bene della città. "Io sono convinto che con anche l'aiuto e la partecipazione del governo ci potranno essere delle soluzioni finalmente definitive", ha concluso Fontana. (Rem)