Milano: Fontana, collaboriamo con Avis da molto prima che Fedez sapesse cos'è

- "Credo che il signor Fedez non conosca bene la situazione, perché noi, fino a prova contraria, collaboriamo e partecipiamo alle iniziative dell'Avis da molto prima che Fedez sapesse cos'è questa grande e importante associazione". Lo ha dichiarato il, presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine del Congresso de Centenario del Rotary in Italia, in corso presso l'Università degli studi di Milano, commentando il comportamento del rapper Fedez che questa mattina è andato via quando l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa ha preso la parola all'evento organizzato dai donatori di sangue in piazza Duomo. "Noi continueremo ad andarci e a sostenere e collaborare con loro come stiamo facendo e abbiamo fatto da sempre - ha proseguito Fontana -. Poi quelle che sono le polemiche che lui vuole innescare lasciano il tempo che trovano". (Rem)