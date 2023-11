Medio Oriente: Israele estende le operazioni nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno allargato il raggio delle operazioni nella Striscia di Gaza, con offensive effettuate dalla Divisione 36 nel quartiere Zeitoun a Gaza City e dalla Divisione 162 a Jabaliya, con l'obiettivo di assumere il contro del nord dell'enclave. Il filmato mostra i militari della Brigata Golani che combattono contro i membri di Hamas che hanno sparato contro di loro. Un altro video diffuso dalle Idf mostra due presunti membri di Hamas intenti a collocare un ordigno esplosivo in un palazzo a Gaza colpiti da un attacco di precisione israeliano. Intanto, anche oggi sono risuonate le sirene nel centro di Israele in seguito al lancio di razzi da Gaza. Al momento, non si segnalano danni o vittime. (Res)