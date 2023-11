Spagna: migliaia in piazza a Madrid contro l’accordo sull’amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse migliaia di persone si sono riunite questa mattina in Plaza de Cibeles a Madrid per protestare contro l'amnistia concordata dal presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez e dagli indipendentisti catalani. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la protesta è stata organizzata da alcune associazioni della società civile. La manifestazione ha trovato il sostegno del Partito popolare (Pp) di Alberto Nunez Feijoo e di Vox, guidato da Santiago Abascal. Quest’ultimo ha chiesto a Feijoo un incontro per "coordinare una risposta istituzionale" al "colpo di Stato" di Sanchez consumato attraverso la legge sull'amnistia.(Spm)