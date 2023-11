Sicurezza: De Corato, in città è emergenza, il Comune perde tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano "aspetta di sapere cosa farà, per la sicurezza, l'ex capo della Polizia Franco Gabrielli. Da parte del Comune è stata l'ennesima, inutile, perdita di tempo. Nel frattempo, in città, criminalità e delinquenza dilagano in tutti i quartieri, da quelli più periferici fino alle zone della movida e in pieno centro". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando la replica del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, agli attacchi venuti da parte del ministro delle infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini durante un punto stampa questa mattina a Milano. “In città - rileva De Corato - c'è una vera e propria emergenza sicurezza che vede quotidianamente stupri, violenze, aggressioni, scippi, accoltellamenti e tanto spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle aree verdi. Questa situazione deriva dal fatto che, prima Pisapia e poi Sala, hanno tolto i militari dalle strade. La verità è che, la maggioranza di Palazzo Marino, è completamente allo sbando. Il capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi e quello del Partito Democratico, Filippo Barberis, spesso sono di pareri diversi e contrastanti rispetto a quelli di Sala. Ringrazio il Questore Petronzi e tutti gli uomini e le donne delle Forze dell'Ordine perché, negli ultimi anni, stanno facendo più del loro dovere, compiendo efficaci e importanti operazioni di sicurezza”. (Com)