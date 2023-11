Sanità: Aurigemma, nuova tac in ospedale Anzio-Nettuno rafforza servizi su territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova apparecchiatura di tomografia assiale computerizzata (tac), inaugurata oggi presso gli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno "rappresenta una misura importante che rafforza i servizi di un presidio sanitario, vero punto di riferimento per i cittadini del litorale, e non solo". Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, presente oggi all'inaugurazione. "Così - aggiunge - si valorizza la sanità dei nostri territori. Erano presenti, tra gli altri, il commissario straordinario della Asl Roma 6, Francesco Marchitelli, il prefetto di Nettuno Antonio Reppucci, rappresentanti del commissariato e dell'esercito".(Com)