Finanza: Tajani, rigore e razionalità per spesa pubblica

- Il commento positivo di Moody’s “conferma che la strada intrapresa dal governo è corretta. Non basta, dobbiamo continuare seguendo l’impostazione che ci porta a seguire rigore e attenzione alla spesa pubblica”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. “L’Italia è un paese con alto debito e alta spesa pubblica: lo Stato già spende 1.000 miliardi all’anno, più della metà del Pil. Dobbiamo razionalizzare e spendere meglio. Il primo settore in cui sono necessari maggiori investimenti è la Sanità, ma anche in questo caso la spesa va migliorata e razionalizzata. Dobbiamo fare scelte dettate dall’efficacia”, ha sottolineato Tajani, che ha aggiunto: “Per il governo questa deve diventare una battaglia strategica, la base su cui impostare un lavoro che ha un solo obiettivo finale: rafforzare le basi economiche del Sistema Italia per portare più occupazione, salari più alti e maggiore benessere per i cittadini. La ripresa economica, l’export sempre più intenso sono leve che aiuteranno decisivamente a ridurre il debito. Assieme alle riforme del Fisco, della Giustizia, della Pubblica amministrazione che servono a rendere funzionale e attrattivo il sistema. I mercati devono sapere che il governo sarà impegnato su questo percorso”. (Rin)