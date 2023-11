Municipio Roma III: Quattromani-Battisti (M5S), basta con Osp emergenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle del Municipio III "continua a essere accanto ai cittadini e a volerci vedere chiaro sulle Osp: non vogliamo tavolini selvaggi e dehors". Lo affermano in una nota i consiglieri del Movimento 5 stelle del Municipio III, Dario Quattromani e Marina Battisti. "Oggi una nostra delegazione partecipa alla manifestazione nazionale in Piazza Mastai per ribadire quanto già indicato nell'ordine del giorno che discuteremo nei prossimi giorni nelle sedi opportune cioè commissioni e Consiglio municipali - spiegano -. Vogliamo dire no con tutta la nostra forza alla proroga governativa di eredità emergenziale. Guardiamo al futuro".(Com)