Municipio Roma X: assessora Sociale Comune, firmato patto per contrasto povertà educativa

- L'assessora alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari ha partecipato oggi alla sottoscrizione dei patti educativi territoriali del Municipio X. Il patto educativo di comunità è una forma di alleanza tra il Municipio Roma X, le scuole del territorio, gli enti del terzo settore, la Asl Roma 3, la consulta permanente della disabilità, le famiglie e gli alunni e le alunne. L'obiettivo è puntare alla crescita del territorio, svolgendo azioni di contrasto alla povertà educativa, sociale ed economica con un'attenzione particolare alle fragilità. In concreto si cercherà di rendere disponibili spazi per attività extra scolastiche e di garantire una rete di sostegno alle situazioni di maggiore fragilità con adeguate attività di supporto e di prevenzione e con azioni di contrasto alla dispersione scolastica. E' quanto si legge in una nota. (segue) (Com)