Imprese: Dello Russo (Unicoop), onorata per incarico presidente

- Sono onorata di ricoprire questo incarico e desidero esprimere il mio ringraziamento a quanti hanno voluto accordarmi la fiducia. Lo ha dichiarato la presidente dell'Unione italiana cooperative (Unicoop), Lucia Dello Russo, a margine del quarto Congresso nazionale tenutosi a Roma. “Il quarto congresso nazionale di Unicoop è il momento più alto della vita della nostra associazione, in cui occorre delineare la strategia della prossima programmazione. Il confronto di oggi rappresenta un’opportunità preziosa di crescita per la nostra associazione e per le nostre strutture territoriali”, ha aggiunto. (Rin)