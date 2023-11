Latina: reati contro il patrimonio, arrestata 27enne a Borgo Podgora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Borgo Podgora, impiegati nell’ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, una donna ventisettenne, che deve scontare la pena detentiva di 7 anni e 11 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi, oltre che nella provincia di Firenze, in tutto il centro-nord. La donna è stata tratta in arresto ma essendo incinta è stata tradotta, su disposizione dell’autorità giudiziaria, presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, dove espierà la pena. (Com)