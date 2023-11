Spagna-Italia: Vox, situazione spagnola ed europee 2024 al centro di incontro Abascal-Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione politica in Spagna e le elezioni europee del 2024 sono stati i temi al centro dell’incontro avvenuto ieri tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del partito spagnolo Vox, Santiago Abascal. E’ quanto riferisce un comunicato di Vox rilanciato dalla stampa di Madrid. Secondo la nota, Abascal ha espresso la propria preoccupazione per la situazione che sta attraversando la Spagna di fronte all'imminente amnistia per gli imputati nel processo agli indipendentisti catalani. Il leader di Vox ha messo in guardia sul “grave rischio” per lo Stato di diritto causato dagli accordi presi dal presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, con gli indipendentisti. Altro tema di discussione, sempre secondo la nota, sono state le elezioni europee. Abascal ha analizzato con la leader di Fratelli d’Italia le strategie dei rispettivi partiti in previsione dell’appuntamento elettorale del prossimo giugno.(Spm)