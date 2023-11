IA: Barachini, mettere argine, rischio ricaduta occupazionale drammatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo cercare di arginare e non di contrastare la tecnologia. Dobbiamo “mettere argine all’intelligenza artificiale che rischia di creare una ricaduta occupazionale drammatica in alcuni settori”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Alberto Barachini, in occasione della manifestazione di Forza Italia “Etna23 - Il meeting del buongoverno” a Taormina. Barachini ha parlato di Forza Italia come un “movimento politico che sta cercando, con senso di responsabilità, di non perdere l’occasione storica di essere al governo del Paese”. Per il settore dell’informazione e dell’editoria, “dobbiamo difendere i territori e i livelli occupazionali: siamo di fronte a una trasformazione epocale”, ha sottolineato. (Rin)