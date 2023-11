© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida che dobbiamo affrontare è confermare come il ruolo di Forza Italia sia di buongoverno, capace di dare un valore aggiunto. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in occasione della manifestazione di Forza Italia “Etna23 - Il meeting del buongoverno” a Taormina. “Abbiamo una grande opportunità: questo può essere un governo di legislatura”, ha aggiunto. (Rin)