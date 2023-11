Roma: tentò di rapinare una donna in via Fermi, arrestato 49enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un romeno di 49 anni è stato arrestato a Roma per tentata rapina. I fatti risalgono allo scorso settembre quando l'uomo ha tentato di rapinare una donna delle chiavi della macchina in via Enrico Fermi. Il 49enne ha colpito la vittima con schiaffi, e l'ha ferita con un cavatappi. La vittima è riuscita a fornire un preciso identikit del presunto aggressore, aiutando gli investigatori a identificare con precisione l'uomo. Proprio grazie agli elementi raccolti, l'autorità giudiziaria, su richiesta della procura della Repubblica, ha quindi emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che ha sostituito, di fatto, la misura dell'obbligo di firma che il soggetto aveva per un precedente reato. Sono quindi scattate le ricerche, che si sono concluse con l'arresto dell'uomo a Piazzale del Verano ad opera dei poliziotti del commissariato di via Portuense. (Rer)