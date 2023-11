Pa: Zangrillo, ricevuta in eredità organizzazione un po’ scassata, intervenire su capitale umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pubblica amministrazione “è un motore essenziale per il funzionamento dello Stato. Ho ricevuto in eredità un’organizzazione un po’ scassata: dobbiamo intervenire sul capitale umano”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in occasione della manifestazione di Forza Italia “Etna23 - Il meeting del buongoverno” a Taormina. “Le organizzazioni funzionano se le persone che le compongono hanno un livello di consapevolezza e competenza adeguato. Dobbiamo lavorare sulle procedure concorsuali e sulla formazione. Sto lavorando sul valore del merito, che spero diventi un valore sempre di più in politica”, ha aggiunto. (Rin)