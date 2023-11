Aerospazio: nuovo razzo di SpaceX lanciato in orbita, perso contatto per possibile detonazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Starship, il super razzo di SpaceX, l'azienda aerospaziale di Elon Musk, è decollato oggi per un secondo volo di prova, ma ha perso il contatto con la base dopo aver raggiunto un’altitudine di circa 90 miglia dalla Terra. Secondo gli ingegneri, riferisce il “New York Times, si sarebbe verificata una detonazione automatizzata. Il razzo, il più alto e potente che abbia mai volato, è stato costruito per trasportare gli astronauti sulla luna per conto della Nasa, e forse un giorno per trasportare esseri umani su Marte. Ha volato per la prima volta il 20 aprile da un sito di lancio di SpaceX a Boca Chica, in Texas, lungo la costa del Golfo del Messico. Il volo, tuttavia, terminò dopo pochi minuti, a causa di un guasto ai motori. Durante questo secondo viaggio, SpaceX mirava a ottenere prestazioni migliori. (Was)